De armste heeft 65 miljoen

IJMOND - Kijk aan, de IJmond heeft zijn eerste miljardair opgeleverd. Of ten minste: iemand die zijn roots heeft in dit gebied.

Door Pieter van Hovep.van.hove@hollandmediacombinatie.nl - 7-11-2016, 14:28 (Update 7-11-2016, 14:28)

Jan Zeeman, nazaat van de oude Zeeman die ooit in Oud-IJmuiden een textielwinkeltje bezat, is volgens de laatste Quote Top 500 goed voor één miljard euro.

Daarmee behaalt de geboren IJmuidenaar een achttiende stek in de lijst van de Rijksten der Rijken, in verband met de twintigste editie uitgebreid tot duizend rijkaards. Een binding met zijn geboorteplaats heeft Zeeman allang niet...