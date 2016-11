Op barricade voor Pieter Vermeulen Museum

VELSEN - Het aanbevelingscomité Red het Pieter Vermeulen Museum is een handtekeningenactie gestart om te zorgen dat het museum niet verhuist of in ieder geval de faciliteiten behoudt zodat het museum ’blijft schitteren’.

Door Susanne Moerkerk - 7-11-2016, 14:36 (Update 7-11-2016, 14:36)

Vanaf deze week zijn er op verschillende openbare plekken in de gemeente handtekeningenlijsten te vinden voor het museum. Het comité hoopt dat de gemeente met de verzamelde handtekeningen de invulling van het museum in het nieuw te bouwen Brak! wil heroverwegen.

Het comité bestaat uit voorzitters van instellingen en bekende...