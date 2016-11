Extra geld en een regisseur om technisch vmbo te redden

DEN HAAG - Het technisch vmbo kampt met geldgebrek. Op steeds meer plekken verdwijnt daarom de technische afdeling van middelbare scholen. VNO-NCW en MKB Nederland zegt dat een ramp dreigt en komt met drie aanbevelingen voor het ministerie van Onderwijs.

Door Marieke de Kok - 7-11-2016, 22:25 (Update 7-11-2016, 22:25)

Die aanbevelingen staan in een petitie die is aangeboden aan de Tweede Kamer.

De twee belangenverenigingen maken zich grote zorgen. Het vmbo is inhoudelijk vernieuwd, maar geld om die vernieuwingen door te voeren, is er niet. Zo is er een profiel waarmee leerlingen...