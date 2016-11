Regiobijeenkomst van vuurtorenclub

IJMUIDEN - De Nederlandse Vuurtoren Vereniging houdt op zaterdag 12 november van 13 tot 17 uur een regiobijeenkomst in het museumcafé van het Zee- en Havenmuseum aan de Havenkade 55.

De toegang is gratis voor iedereen die geïnteresseerd is in vuurtorens, onder andere op postzegels, ansichtkaarten, foto”s etc. Meer informatie is te vinden op de website www.vuurtorens.org.