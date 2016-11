Egmonders nemen het Hoge Duin over

WIJK AAN ZEE - De tijd dat de familie Groot in een kwartier al haar hotels kon bezoeken, is voorbij.

Door Jouri Bakker - 8-11-2016, 11:41 (Update 8-11-2016, 12:26)

De familie die het bedrijf achter de Egmondse hotels Zuiderduin, De Boei en Golfzang runt, exploiteert binnenkort ook hotel Het Hoge Duin in Wijk aan Zee. ,,Het was liefde op het eerste gezicht”, vertelt directeur Rith Groot. ,,Ik hoop dat we een aanwinst zijn voor Wijk aan Zee.”

,,Alles is getekend, de laatste punten worden op de i gezet”, specificeert Groot de fase...