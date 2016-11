Hulp gezocht voor onderhoud tuin/bos

VELSEN-ZUID - Heb jij zin om de handen uit de mouwen te steken op een mooie buitenplaatsen?

Heb je wat tijd over? Kom dan het enthousiaste vrijwilligersteam versterken op Beeckestijn. De groep gaat elke dinsdagmiddag o.l.v. tuinbaas Kees aan de slag in de tuinen en het bos van het landgoed. Heb je interesse? Mail dan: kees.deman@live.nl of bel 0653272370.