Hoho, als kerstman door IJmuiden

archieffoto Rotary Club Huizen Santa Run

IJMUIDEN - In een kerstmanpak over de Lange Nieuwstraat in IJmuiden rennen, dat is de bedoeling van de allereerste Santa Run Kennemerland op zaterdag 17 december.

Door Susanne Moerkerk - 8-11-2016, 14:24 (Update 8-11-2016, 14:24)

Vijf regionale rotary’s (Rotaryclub Beverwijk, Rotaryclub Santpoort, Rotaryclub Santpoort-Brederode, Rotaryclub Velsen en Rotaryclub IJmond) hebben de hoofden bij elkaar gestoken en hun plan ingediend bij de gemeente Velsen. ,,Die vindt het een fantastisch idee’’, legt Egbert Wilmink van Rotary Velsen uit. ,,We vieren de nieuwe uitstraling van de Lange Nieuwstraat en steken ondernemers aan de straat een hart onder de riem. Daarnaast halen we met het rennen geld op voor het goede doel.’’

De loop - in de woorden van Wilmink ’geen hardloopwedstrijd maar een funrun’ - start op Plein 1945. De kerstmannen en -vrouwen lopen de winkelstraat af tot aan EP Tol, daar draaien ze om en rennen terug naar Plein 1945.

Pak

Deelnemers hoeven niet zelf op zoek naar een kerstmannenpak. Wilmink: ,,Bij de inschrijving krijgen de deelnemers een kerstpak dat ze mogen houden. Iedereen rent dus in het rood-wit. We hebben twee maten pakken, een grote en een kleine. Dus kinderen kunnen ook meerennen als kerstman.’’

Teams

De start is om half vier, wethouder Annette Baerveldt (Sport) schiet de lopers weg. Het festijn wordt verder omkleed met muziek en kraampjes. Deelnemen kan als eenling, maar ook per klas of sportteam. Inschrijven is mogelijk via kennemerland.rotarysantarun.nl. Meedoen kost 12,50 euro inclusief pak, een extra donatie doen of je als team laten sponsoren is ook mogelijk. De opbrengsten van de Santa Run Kennemerland 2016 gaan naar Inloophuis Kennemerland.