Man en paard op jacht naar de garnaal

IJMUIDEN - Vroeger, we hebben het over tientallen jaren geleden, was het een bekend beeld aan strand: knuistige mannen met hoge laarzen, een geel regenpak en een zuidwester op stevige paarden door de branding.

Door Pieter van Hovep.van.hove@hollandmediacombinatie.nl - 8-11-2016, 21:02 (Update 8-11-2016, 21:02)

De viervoeters sleepten netten achter zich aan. De garnalenvisserij was een wijdverspreid fenomeen op de stranden van Nederland, België Noord-Frankrijk en Zuid-Engeland. Aanvankelijk verdienden boeren - die in de winter niet veel omhanden hebben - op deze manier hun kost.

Zakcentje

De vangst kon van alles zijn: van schol en...