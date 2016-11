Vier ton moet Stichting Welzijn Velsen redden

Foto: ANP

VELSEN - Het college van burgemeester en wethouders van Velsen wil eenmalig 396.000 euro beschikbaar stellen om het tekort van Stichting Welzijn Velsen te dekken.

Door Susanne Moerkerk - 9-11-2016, 14:00 (Update 9-11-2016, 14:10)

De gemeenteraad vroeg het college eind oktober om met een voorstel te komen om bij Stichting Welzijn Velsen weer orde op zaken te kunnen stellen.

De stichting had in 2015 een tekort van 360.000 euro, dat werd opgevangen met eigen vermogen. In het voorjaar van 2016 wordt duidelijk dat het tekort weer oploopt en steken financiële problemen de...