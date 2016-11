Tweede Ladies Night in het Witte Theater

Foto Nick Wall Hoofdrolspelers Hugh Grant en Meryl Streep.

IJMUIDEN - De eerste Ladies Night in het Witte Theater in IJmuiden vond plaats op 15 september. Het werd zo’n succes dat een tweede niet uit kon blijven.

Door Mitzie Meijerhof - 9-11-2016, 14:13 (Update 9-11-2016, 14:30)

Op woensdag 23 november is de tweede Ladies Night van het Witte Theater. Velsense ladies kunnen genieten van de film Florence Foster Jenkins met in de hoofdrol Meryl Streep en Hugh Grant. Florence Foster Jenkins (Streep) vertelt het waargebeurde verhaal over een New Yorkse vrouw die er alles aan deed om haar droom, een groot zangeres worden, uit te laten komen.

De stem die ze in haar hoofd hoorde was prachtig, maar voor anderen klonk haar gezang vreselijk vals. Haar echtgenoot en manager, St. Clair Bayfield (Grant), een aristocratische Engelse acteur, was vastbesloten om zijn geliefde Florence tegen de waarheid te beschermen. Wanneer Florence besluit een openbaar concert in Carnegie Hall te geven, komt hij voor de grootste uitdaging van zijn leven te staan.

Naast de film krijgen de dames bij binnenkomst een glas prosecco. Tijdens de pauze is er een loterij met prijzen van lokale ondernemers. Ook is er een kraam van Brand Living met onder andere geurkaarsen, woonaccessoires en nog veel meer.

De film begint om 20:00 uur maar de dames zijn al vanaf 19:00 uur welkom in het theater. Kaarten voor de Ladies Night op woensdag 23 november zijn te koop via www.wittetheater.nl en zijn €10, - per stuk.