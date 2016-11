Muziek en Tango in ’t Mosterdzaadje

Foto pr Dolle pret met Walter Kuipers, Marjolein Meijers en Onno Kuipers. Bekijk Fotoserie

SANTPOORT-NOORD - Marjolein Meijers brengt samen met ’haar’ mannen op vrijdag 11 november in ’t Mosterdzaadje in Santpoort-Noord een programma dat bol staat van muziek, vrolijke en ontroerende verhalen.

Door Mitzie Meijerhof - 9-11-2016, 14:34 (Update 9-11-2016, 15:03)

Marjolein Meijers - zang, bas, gitaar en banjo. Walter kuipers- viool, mandoline, bouzouki en doedelzak. Onno Kuipers - accordeon, trekzak en gitaar.

De avond staat garant voor een Mosterdzaadje vol instrumenten. Goed voor een muzikale wereldreis die begint in Rotterdam. De reis gaat naar Ierland, Bulgarije en Turkije. Dan een grote zwaai door naar Amerika. ’Muziek’ is een smaakvol vervolg op haar beroemde voorstelling ’Van Berini tot Solex’. Meijers staat al 40 jaar op de planken.

A Taste of Tango

Speels, melancholiek gezongen tango’s met piano zullen op zondag 13 november om 15.00 uur in ’t Mosterdzaadje klinken als het duo Jendéla optreedt.

Foto pr Duo Jendéla.

’A taste of Tango’ wordt uitgevoerd door Mieke Manschot-zang en Harimada Kusuma-piano. Luisteren naar Jendéla is als tangodansen, intiem, uitdagend en hartverwarmend. Met Jendéla, dat Indonesisch is voor ’venster’, bieden zangeres Mieke Manschot en pianist Harimada Kusuma een fraai panorama van gezongen Argentijnse tango’s. Dit nostalgische repertoire uit de jaren 1900-1980 is weinig in de Nederlandse zalen te horen. Jendéla brengt composities van Piazzolla, Gardel en Troílo tot leven.

De teksten gaan over universele gevoelens als hartstocht, tederheid, jaloezie en over de vergankelijkheid van het leven. Manschot en Kusuma ontmoetten elkaar tijdens hun studie aan het conservatorium in Amsterdam. Zij deelden hun passie voor de tango en richtten Jendéla op. In Argentinië gingen ze op onderzoek en gaven daar zelf ook optredens zoals in de Nederlandse ambassade.

’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Santpoort-Noord. Tel: 023-5378625. Vanaf een half uur voor aanvang is de zaal open. Toegang vrij, een bijdrage in de onkosten gewenst.