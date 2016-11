’Ik wil laten zien wat we maken’

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Er wordt druk gewerkt door de cliënten van het dagcentrum voor de expositie.

IJMUIDEN - Hij krijgt het toch maar even voor elkaar: Edwin Smit (46), cliënt bij Dagcentrum IJmuiden, exposeert samen met andere cliënten tot eind deze maand in de bibliotheek van Velsen. Keramiek, kaarsen, mozaïeken tafeltjes en zelfgemaakte sleutelhangers. De makers van het dagcentrum zijn bezige bijtjes die meer dan genoeg materiaal voor de expositie in huis hebben.

Door Evelien Engelee.engele@hollandmediacombinatie.nl - 10-11-2016, 7:00 (Update 10-11-2016, 7:00)

Expositieruimte

Hij regelt het grotendeels allemaal zelf: het benaderen van de bibliotheek, het houden van een interview met de krant en het selecteren van expositiemateriaal. ,,Eigenlijk...