Verkeerde tweelingbroer gefusilleerd

Eigen foto Gerarda en Hein voor het ouderlijk huis van Hein in Zutphen.

DRIEHUIS - Dochter van de IJmuidense melkboer Zwanenburg, was Gerarda zeventien jaar toen de oorlog begon. Ze herinnert zich nog de onafgebroken stoet mensen die in mei 1940 door de Kennemerlaan naar de haven trok om de oversteek naar Engeland te maken. ,,Niemand sprak. Je hoorde alleen het lopen van de mensen. De mensen die keken, waren stil van afgrijzen. In de haven werden de mensen tegengehouden en naar Velserbeek gestuurd. Enkele Joodse mensen verhingen zich daar aan een boom, uit pure wanhoop.”

Door Evelien Engele - 12-11-2016, 8:00 (Update 12-11-2016, 8:00)