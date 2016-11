Kip Zorgvrij zit ’trekvogelpoep-vrij’

ANP Kip blijft op stok.

VELSEN - Professionele pluimveehouders zijn verplicht om vogels op te hokken in verband met een nieuwe uitbraak van vogelgriep.

Door Susanne Moerkerk - 11-11-2016, 12:47 (Update 11-11-2016, 12:55)

Wilde vogels verspreiden de ziekte via hun uitwerpselen en met de ophokplicht hoopt de overheid te voorkomen dat er een uitbraak komt zoals enkele jaren geleden.

De ophokplicht geldt niet voor onder meer kinderboerderijen, laat ook een medewerker van kinderboerderij Velserbeek in Velsen-Zuid weten.

,,We zijn aangesloten bij stichting Kinderboerderij Nederland, we houden hun berichtgeving in de gaten, maar hokken nog niet op. Onze kippen...