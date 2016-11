Politiek ziet weinig in bouwen Heerenduinweg

IJMUIDEN - Het startdocument IJmuiden Oost is ambitieus en de gemeenteraad omarmt de vele plannen voor de (sociale) woningbouw die erin genoemd staan.

Door Susanne Moerkerk - 11-11-2016, 15:13 (Update 11-11-2016, 16:19)

Met de bouwplannen voor de Golfbreker (Lange Nieuwstraat), het oude postkantoor en de De Noostraat staan er voor 2017 al veel ontwikkelingen op de agenda. Voor de zuidzijde van de De Noostraat zal komend jaar planvorming komen.

Het Pionieren in andere delen van de gemeente is bevallen, de VVD zou daarom graag zien dat er in IJmuiden Oost ook ruimte...