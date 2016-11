Drie keer: ’And the winner’

UITGEEST - Honderden ondernemers uit de IJmond zijn maandagavond aanwezig in de A9 studios in Uitgeest tijdens de ondernemersbijeenkomst IJmond Onderneemt met als titel ’De kracht van Verbinden’.

Door Pieter van Hove - 14-11-2016, 12:37 (Update 14-11-2016, 13:34)

Een groot deel van de ontmoeting staat in het teken van de bekendmaking van winnaars in een drietal categorieën: de IJmond Onderneemt Award (het meest spraakmakende bedrijf in de IJmond), de IJmond Duurzaam Award (voor het bedrijf dat duurzaam ondernemen zo optimaal mogelijk heeft geïntegreerd in de eigen bedrijfsvoering) en de IJmond Werkt! Award....