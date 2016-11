’Terrier-man’ opnieuw op de vingers getikt

IJMUIDEN - De agressieve hondenbezitter die met zijn Staffordshire bullterrier in de omgeving van de IJmuidense Orionflat maandenlang voor onrust heeft gezorgd, mag zijn viervoeter niet zonder meer verkopen. Dat heeft de Velsense politie hem laten weten, nadat een advertentie over de terrier op Marktplaats was gezet.

Door Carlo Nijveen - 14-11-2016, 13:24 (Update 14-11-2016, 13:30)

Als de hondenbezitter de tweejarige ’Staffordshire’ via internet of op een andere manier probeert te verkopen, moet hij volgens een politiewoordvoerster in elk geval duidelijk maken dat voor het dier een muilkorf- en aanlijngebod geldt....