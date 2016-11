’Elke euro is goed terechtgekomen’

Foto Studio 2 Media/Gwendelyn Luijk Alexander Turkesteen, Renate Bruijn, Annet Smit en Patrick Schelvis met de cheque voor Ons Huis in Heemskerk.

HEEMSKERK - Met de sponsorfietstocht Hart voor ons Huis is 26.155 euro opgehaald voor Ons Huis in Heemskerk. Het logeerhuis voor gehandicapte kinderen nam de cheque gisteravond in ontvangst.

Door Gwendelyn Luijk - 14-11-2016, 23:36 (Update 14-11-2016, 23:36)

Twintig mannen en vier vrouwen bedwongen in september drie Franse bergen. Het was de derde en voorlopig laatste editie van de sponsorfietstocht. In drie jaar tijd werd ruim negentigduizend euro bij elkaar getrapt. ,,En elke euro daarvan is goed terecht gekomen”, zegt Alexander Turkesteen. Samen met Patrick Schelvis nam hij drie jaar geleden het initiatief tot het organiseren van de fietstocht. Schelvis, de echtgenoot van IJmonder van het Jaar Marie-José Schelvis, is zelf vader van een meervoudig gehandicapt dochtertje. ,,Drie jaar geleden besloten we na lang wikken en wegen te kijken hoe het Elin bij Ons Huis zou bevallen”, vertelt hij. ,,Na haar eerste nacht logeren kwam ze heel blij terug. Wij dus ook blij. Een dag later kregen we een brief dat zorgverlener Philadelphia de stekker uit het logeerhuis trok.”

Onder leiding van Annet Smit en Renate Bruijn ging het logeerhuis door, maar zonder de ruggensteun van een sterke stichting. Voor het onderhoud aan het pand aan de Griegstraat waren sponsors nodig. ,,Alex, ik en onze vriend Coen de Vlieger zouden de Mont Ventoux in Frankrijk toch al gaan fietsen. We besloten er een goed doel aan te verbinden door geld in te zamelen voor Ons Huis”, vertelt Schelvis.

Met heel veel kleinschalige acties als het inzamelen van statiegeldflessen brachten sponsors de afgelopen jaren geld bijeen voor de tocht, die steeds over een ander berg voerde. Daarbij werd de organisatie ondersteund door de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind.

Van het geld is onder meer een nieuwe keuken en badkamer geïnstalleerd en zijn nieuwe bedden voor de logees met een beperking gekocht. ,,Een bedbox kost al snel zevenduizend euro”, vertelt Annet Smit. ,,In zo’n bedbox kan een kind met meervoudige beperking vrij bewegen zonder dat het mogelijk is om uit het bed te vallen. Het is fantastisch dat we dat hebben kunnen betalen dankzij sponsors.”

Dat de fietstocht zeker geen makkie was, blijkt wel uit de foto's en filmpje die gisteravond vertoond werden. Daarop zijn veel bezwete gezichten, maar ook vooral veel opgestoken duimen te zien. Vorig jaar ging ook Elin samen met haar moeder Marie-José Schelvis de berg op. ,,Dat was het mooiste moment voor mij”, zegt Annet Smit.

Na drie edities zetten de organisatoren voorlopig een punt achter de sponsortocht. ,,We hebben veel van de deelnemers en onszelf gevraagd. Het is tijd om wat rust te nemen”, zegt Schelvis. Alexander Turkesteen: ,,Elk jaar is ons gezegd: jullie zijn gek dat jullie dit doen. Maar Ons Huis raakt mensen recht in het hart.” Tegen de aanwezige deelnemers zegt hij: ,,Of je nou vijftig of vijfduizend euro hebt opgehaald: gigabedankt allemaal.”