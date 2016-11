Krant houdt politieke peiling: wie zou vandaag uw stem krijgen?

Stel dat er nu verkiezingen zouden worden gehouden voor uw gemeenteraad. Hoe zou u stemmen? Dat willen we graag weten. Wij starten een enquête naar uw politieke voorkeur.

Door Bart Vuijk - 16-11-2016, 6:00 (Update 16-11-2016, 6:00)

De Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar en de gemeenteraadsverkiezingen een jaartje later werpen hun schaduwen al vooruit. Landelijke en lokale politici vliegen elkaar wat vaker in de haren, om hun kiezers aan te geven dat zij betere ideeën hebben dan de rest.

De Tweede Kamerverkiezingen zijn dichterbij dan menigeen denkt. Op 15 maart 2017 kiest Nederland een nieuw parlement. Het is dan sterk de vraag of het huidige kabinet van VVD en PvdA zijn meerderheid weet te behouden, of dat er een andere coalitie moet komen.

Datzelfde geldt voor de gemeenteraden, waar in de IJmond als vanouds de lokale partijen flink wat in de melk te brokkelen hebben.

De raadsverkiezingen zijn op 21 maart 2018. Hoe vinden onze lezers dat de huidige coalities en colleges van burgemeester en wethouders het er de afgelopen twee jaar van af hebben gebracht? Zijn er onderwerpen die ertoe hebben geleid dat u wat anders gaat stemmen dan de vorige keer?

Politieke enquêtes

Onze vragen naar uw politieke voorkeur kunt u hier invullen:

Enquête Beverwijk

Enquête Heemskerk

Enquête Uitgeest

Enquête Castricum

Enquête Velsen

De politieke enquêtes zijn uitgesplitst: Beverwijkers kunnen de Beverwijkse enquête invullen, inwoners van Velsen de Velsense enquête enzovoort. In totaal zijn er vijf enquêtes die door inwoners van dit gebied ingevuld kunnen worden, voor Beverwijk, Heemskerk, Velsen, Uitgeest en Castricum. Die laatste enquête kan uiteraard ook worden ingevuld door inwoners van Akersloot en Limmen.

Gemeentefusie

In alle enquêtes hebben wij nog een extra vraag gestopt, naar een mogelijke fusie van uw gemeente met andere gemeenten. Een fusie tussen enkele IJmondgemeenten hangt al een hele tijd in de lucht.

Van hogerhand wordt daar ook op aangestuurd. Dit ligt voor alle gemeenten anders. Daarom is de ‘fusievraag’ voor Uitgeest en Castricum anders dan voor Velsen, Heemskerk en Beverwijk.

De eerstgenoemde gemeenten zijn al een stuk verder dan de rest. Uitgeest en Castricum sturen aan op een ambtelijke fusie met Bergen en Heiloo (BUCH), voor de laatste drie gemeenten liggen alle mogelijkheden nog open. De politiek is verdeeld, maar wat willen de inwoners? Dat willen we graag weten.

De enquête kan tot en met zondag worden ingevuld. De week erna publiceren wij de resultaten in de krant.