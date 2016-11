Martijn Metten wil goed advies aan klanten

HEEMSKERK - Het gros van de winkeliers neemt te weinig tijd voor hun klanten.

Door Jouri Bakker - 15-11-2016, 11:17 (Update 15-11-2016, 11:17)

Dat vindt Martijn Metten (45), die na bijna dertig jaar als verkoper in de buitendienst een eigen zaak heeft geopend. Vanuit zijn winkel in het centrum van Heemskerk wil hij met goed advies over verse koffie, tientallen theesoorten en handgemaakte chocolade en bonbons de klant voor zich winnen. ,,Mensen willen een beetje aandacht.”

De nadruk op klantvriendelijkheid blijkt direct na binnenkomst. Met gerichte vragen als ‘Espresso of café crème?’...