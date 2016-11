’CDA Heemskerk creëert onrust in samenwerking’

Foto Kees Blokker Het stadhuis van Beverwijk.

BEVERWIJK - De Beverwijkse VVD-fractievoorzitter Serge Ferraro kan ’zich niet aan de indruk onttrekken dat het CDA Heemskerk onrust aan het creëren is in de IJmondiale samenwerking’. Hij reageert daarmee op de opmerking van de Heemskerkse fractie dat er in Beverwijk ’lobbyisten’ aan het woord kunnen komen in de IJmondcommissie. ,,Dat is klinkklare onzin.’’

Door Annemiek Jansen - 15-11-2016, 20:00 (Update 15-11-2016, 20:00)

De Heemskerkse gemeenteraad besloot vorige week om geen steunfractieleden toe te laten in de IJmondcommissie. Er bestaan tussen de IJmondgemeenten verschillen tussen de invulling van het lidmaatschap. Zo...