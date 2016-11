De Wilde Groep onderneming van het jaar

UITGEEST - Ingenieursbureau De Wilde Groep uit Beverwijk is winnaar geworden van de IJmond Onderneemt! Award 2016.

Door Pieter van Hove - 15-11-2016, 19:50 (Update 15-11-2016, 19:52)

De bekendmaking had dinsdagavond plaats in een volle A9 Studios in Uitgeest tijdens de ondernemersbijeenkomst IJmond Award.



