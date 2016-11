Aanleg kanaal was onderonsje

foto Noord-Hollands archief Gravure van de bouw van het Noordzeekanaal.

VELSEN - Veel aandacht voor industrie in het laatste nummer van ’Velisena, Velsen in historisch perspectief’. De jaarlijkse uitgave van de Historische Kring Velsen.

Door Pieter van Hovep.hove@hollandmediacombinatie.nl - 15-11-2016, 20:30 (Update 15-11-2016, 20:32)

Van de vijf bijdragen gaan er twee over industriële ontwikkelingen. In een fors artikel van Armand Meert worden de veranderingen in Velsen van een agrarisch naar een industrieel gebied beschreven. Met een bijzondere nadruk op het aspect milieu.

Spade

De auteur begint in 1863, het jaar waarin de eerste spade de grond ingaat voor de aanleg van het Noordzeekanaal, om...