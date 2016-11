Allemaal parels van de IJmond

UITGEEST - Uiteraard had de jury het zwaar gehad. ,,De verkiezingen in de Verenigde Staten waren er niets bij”, grapte juryvoorzitter Leen Wisker tijdens de bekendmaking dinsdagavond van de IJmond Onderneemt Award in de A9 Studio’s in Uitgeest.

Door Pieter van Hove - 15-11-2016, 20:45 (Update 15-11-2016, 20:45)

Zou het Venus & De Waard uit IJmuiden worden, of de Beverwijkse De Wilde Groep? Allebei absolute winnaars. Het eerste bedrijf als echte specialist op het gebied van onderhoud en reparatie, het ingenieursbureau uit Beverwijk als ondersteuner van bedrijven en overheden vooral wat betreft veiligheids-, kwaliteits-, en milieuzorg.

Voorstellen

Beide ondernemingen konden zich aan het publiek van ondernemers en bestuurders voorstellen met filmpjes. Goede reclame voor de genomineerden. Maar misschien ook eye-openers voor sommige aanwezigen.

De invulling van het thema van de bijeenkomst ’De kracht van verbinden’ gaf volgens Wisker de doorslag. Volgens de jury ging de uiteindelijke winnaar wat dat betreft een stapje verder dan de andere gegadigde. Namelijk het verbinden van het verleden met het heden.

Een goed voorbeeld is de restauratie van Beyerlust, aldus de juryvoorzitter.

Slot Assumburg

Een pand dat oorspronkelijk in Heemskerk stond bij Slot Assumburg. Dat eind 1800 steen voor steen werd afgebroken, in Beverwijk weer werd opgebouwd en dat - na jaren van verval - door De Wilde Groep weer in volle glorie werd hersteld. ,,Voor Beverwijk is dit een beeldbepalend gebouw.

Voor de genomineerde is het een manier gebleken om zich naar opdrachtgevers en overheden toe te onderscheiden. Wat er toe heeft bijgedragen dat dit bedrijf in gunningstrajecten net een streepje voor heeft. De kracht van verbinden.”

Van de twee overige verkiezingen was er één spannend: die van de IJmond Werkt! Award, een erkenning van het bedrijf die zich inzet voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Van wielerzaak The Bike Guru, plantenkwekerij Floricultura in Heemskerk en Constaal Snijbedrijf koos de zaal na twee stemrondes de eerste kandidaat.

Duurzaamheid Award

Voor de derde prijs, de Duurzaamheid Award, hoefde er niet te worden gestemd. Daarvoor lagen de kandidaten te ver uit elkaar wat betreft omvang. Tata Steel is nu eenmaal niet te vergelijken met strandpaviljoen Aloya en het in zeewier gespecialiseerde Zee Boerderij IJmond. Dus kregen vertegenwoordigers van deze drie bedrijven allemaal de Duurzaam Award.