Brandende afvalcontainer in IJmuiden waarschijnlijk aangestoken

IJMUIDEN - Op de hoek van de Lange Nieuwstraat met de IJsselstraat is in de nacht van dinsdag op woensdag een afvalcontainer in brand gevlogen. De politie gaat uit van brandstichting.

Door Jan Balk - 16-11-2016, 10:14 (Update 16-11-2016, 10:14)

De brand werd rond 04:20 uur ontdekt. Dankzij een bewoner met een tuinslang werd het vuur onder controle gehouden.

De brandweer heeft de brand vervolgens helemaal geblust. De politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar getuigen.