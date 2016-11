’Kom naar gesprek over hangjongeren’

IJMUIDEN - Woningbedrijf Velsen, de gemeente en bewoners van de Grahamstraat en omgeving gaan volgende week donderdag met elkaar in gesprek over de hangjongeren in de wijk.

Door Susanne Moerkerk - 16-11-2016, 12:45 (Update 16-11-2016, 12:56)

In buurtcentrum de Dwarsligger gaan de partijen om de tafel om de problematiek te bespreken en, zo hoopt Grahamstraatbewoonster Loes van Doorn, tot oplossingen te komen. ,,Kom naar het gesprek over hangjongeren’’, roept ze haar medebuurtbewoners op. ,,Om de stem van de buurt te vertegenwoordigen in de kwestie. Laat uw stem horen.’’

Klachtenbrief

De laatste maanden hangen er veel jongeren bij het Moerbergplantsoen en bij de Grahamstraat. Bij de gemeente en de politie zijn klachten binnengekomen, onder meer over geluidsoverlast en vervuiling. De bewoners van de Grahamstraat zijn de overlast van de hangjongeren rond de Vomar inmiddels meer dan zat en hebben een klachtenbrief met handtekeningen van buurtbewoners aangeboden bij Woningbedrijf Velsen.

Winkelwagens

Ook de supermarkt aan het Kennemerplein heeft last van de jongeren. Op het parkeerterrein stond een overkapping voor winkelwagentjes, die is in opdracht van de Vomar weggehaald omdat het een geliefde hangplek was voor jongeren.

Ook weet de gemeente dat er een aantal klachten is binnengekomen bij de politie over geluidsoverlast en vervuiling. Hangjongeren bij het Moerbergplantsoen en de Grahamstraat in IJmuiden veroorzaken volgens de gemeente geen ’problematische overlastgevende situatie’. Toch gaat de gemeente naar aanleiding van de klachten van bewoners nu in gesprek met omwonenden en de jongeren zelf.

Van Doorn: ,, Het gesprek zal plaatshebben op donderdag 24 november om 16 uur in de Dwarsligger aan de Planetenweg.’’