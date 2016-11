Exploitant Ship: ook kennis van regio

foto Hans Blomvliet De aanleg van het Ship is van start gegaan.

IJMOND - Gezocht: ’Exploitant voor het in het voorjaar te openen Sluis en Haven Informatie Punt (Ship) in IJmuiden’.

Door Pieter van Hovep.van.hove@hollandmediacombinatie.nl - 16-11-2016, 13:36 (Update 16-11-2016, 13:37)

Moet zijn sporen hebben verdiend in de horeca en/of in de voorlichting. Maar dient ook het nodige af te weten van de ontwikkelingen rond het Noordzeekanaal. ,,We zoeken iemand die verantwoordelijk wordt voor het Ship’’, zegt Anneke Been, programma-manager Noordzeekanaalgebied ,,Dus een persoon die alleen, of in partnership, het SHIP exploiteert. Denk hierbij aan marketing, voorlichting, horeca, het verhuur van de vergaderingruimten, bijeenkomsten,...