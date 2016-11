Tien jaar Musicalvereniging Unidos

De eerste musical die Unidos speelt in de schouwburg is Jekkyl & Hyde.

VELSEN - Musicalvereniging Unidos, stond in 2006 op het podium in Stadsschouwburg Velsen met hun eerste musical Jekyll & Hyde.

Door Mitzie Meijerhof - 16-11-2016, 14:19 (Update 16-11-2016, 14:19)

Velsenaar Baris Kirik, in het dagelijks leven fysiotherapeut, was bij de oprichting en blikt terug. ,,Met het groepje Arno Hillege, Aafje Hammerstein en Feija Doornenbal hebben we anderhalf jaar lang aan de tafel bij Café Middeloo zitten brainstormen. We kwamen bij verschillende verenigingen vandaan, maar hadden allemaal hetzelfde gevoel. Het verschil tussen een 12 jarige en iemand van 21 is echt te...