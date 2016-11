’Komen er nog woningen in de Hofgeest?’

VELSEN -

Door Susanne Moerkerk - 16-11-2016, 15:14 (Update 16-11-2016, 15:14)

Leo Kwant (LGV) en Leen de Winter (ChristenUnie) hebben raadsvragen ingediend over de Hofgeest in Velserbroek.

De partijen willen weten hoe het staat met de ontwikkeling van de grond Hofgeest-West en Hofgeest-VSV, waar de rugbyclub gevestigd is. ,,In december 2014 is besloten de Buitendijk voorlopig niet te ontwikkelen, maar de rugbyclub kan daar wel heen verhuizen’’, legt Kwant uit. ,,In de Hofgeest zijn wel mogelijkheden voor woningbouw. Met de huidige situatie op de sociale huurmarkt en het plaatsen van statushouders, moeten...