Monsterfile bij Wijkertunnel: twee uur vertraging

VELSEN-ZUID - Automobilisten die woensdagmiddag de A9 over willen, moeten rekening houden met een vertraging van meer dan twee uur in de richting van Alkmaar. Er is een busje gekanteld voor de Wijkertunnel en eerder botsten er op dezelfde weg meerdere auto’s op elkaar.

Door Internetredactie - 16-11-2016, 15:44 (Update 16-11-2016, 18:04)

Er zijn inmiddels twee rijstroken afgesloten en er staat 12 kilometer file. De vertraging was rond half vijf ruim tweeëneenhalf uur. Hulpdiensten gaan ter plaatse.

De ANWB raadt weggebruikers via Twitter aan om een andere route te kiezen. De asfaltreiniger staat zelf ook in de file en hierdoor zal de schoonmaak van het wegdek nog even op zich laten wachten.

Het gekantelde voertuig wordt weggesleept door een bergingsdienst. Door de klap van het busje is een vangrail ernstig beschadigd, deze zal worden hersteld.

Rijkswaterstaat verwacht dat de stremming nog tot zeven uur zal duren.

