Chi Ling, het levenswerk van de Hu’s op de Kennemerboulevard

IJMUIDEN AAN ZEE - Regendruppels geselen de ramen van het Chinese restaurant Chi Ling. Maar de kok en serveersters van de gerenommeerde horecagelegenheid aan de Kennemerboulevard in IJmuiden aan Zee lijken geen aandacht te besteden aan het hemelwater. Ook voor Chi Ling-mede-eigenaar Ang Jong Hu is het op deze doordeweekse herfstavond ’business as usual’. Nog even, dan staan de eerste eetlustigen weer voor de deur.

Door Carlo Nijveen c.nijveen@hollandmediacombinatie.nl - 17-11-2016, 9:21 (Update 17-11-2016, 9:42)

Net als veel andere Chinese restaurants in Nederland is Chi Ling een familiebedrijf. De 32-jarige Ang Jong...