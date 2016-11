Over vluchten en de Ruïne

IJMUIDEN - Voor de zeventigste keer staat Onderwijzers Toneelvereneniging Kennemerland (OTK) op de planken met een productie. ’Op weg hier vandaan’ is een verhaal waarin vluchtelingenproblematiek gecombineerd wordt met het Brederodejaar.

Door Marieke de Kok - 18-11-2016, 5:55 (Update 18-11-2016, 5:55)

Eugenie van den Berg vindt het best bijzonder combinatie. Ze speelt voor de 42ste keer mee. ,,In de Middeleeuwen was een kasteel een veilig toevluchtsoord’’, vertelt ze.

,,Boeren die zich niet senang voelden bij hun landheer - omdat hij te veel oorlog voerde bijvoorbeeld - klopten aan bij een ander kasteel en...