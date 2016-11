Politieke enquête: Rechts sterk in opmars in de IJmond

IJMOND - Uit een tussenstand van de politieke enquête van deze krant blijkt dat rechts sterk in opmars is in de IJmond.

Door Bart Vuijk - 17-11-2016, 22:00 (Update 17-11-2016, 22:26)

In de enquête wordt de keus geboden om PVV te kiezen, bij de vraag wat mensen nu zouden stemmen voor de gemeenteraad. In Velsen zou de PVV meteen de grootste partij worden. In Beverwijk komt de PVV op de tweede plek. Ook in Heemskerk en Castricum zou de partij van Geert Wilders zetels veroveren.

Castricum

In Castricum liggen de zaken anders. Hier doet Forza mee, de partij van Ralph Castricum. De enquête voor deze gemeente moest door de redactie worden gecorrigeerd, vanwege mensen die meerdere keren hadden ingevuld. Dit kostte vooral Forza flink wat stemmen. Maar toch komt Forza veruit als grootste uit de bus met 7 zetels in de Castricumse gemeenteraad. De PvdA volgt op de tweede plek met 6 zetels. Alle andere partijen halen er maar 1 of 2.

Beverwijk

In Beverwijk blijft D66 de grootste partij, die krijgt er zelfs een zetel bij: 7. De PVV haalt hier 5 zetels, VVD 4, GroenLinks 3 en de andere partijen 1 of 2 zetels.

Velsen

De raad in Velsen zou de PVV met 5 zetels zien binnenstormen, maar D66Velsen en Velsen Lokaal zijn procentueel bijna net zo groot, en halen er ook 5. SP krijgt er 4, PvdA en CDA beiden 2, VVD en ChristenUnie beiden 2 en de andere partijen 1 zetel.

Heemskerk

In Heemskerk heerst een volstrekt verdeeld beeld na deze eerste tussenstand. Zes partijen halen 3 zetels: PvdA, GroenLinks, VVD, SP, PVV, Heemskerk Lokaal en Liberaal Heemskerk. De rest 1 of 2 zetels.

Uitgeest

De enquête in Uitgeest was gistermiddag door te weinig mensen ingevuld om een goed beeld te geven.

