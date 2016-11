Verkeerde startindeling voor Velsertunnel Run

BEVERWIJK - Het is nog ruim een week voor de Velsertunnel Run, maar in Beverwijk zijn de verkeersborden al geplaatst die waarschuwen voor verkeershinder of afsluiting op zondag 27 november. Zo kan het verkeer niet over de Halve Maan rijden.

Door Annemiek Jansen - 17-11-2016, 20:00 (Update 17-11-2016, 20:32)

Deze weg voor het stadhuis langs maakt onderdeel uit van het 7,68 kilometer lange parkoers dat start bij het Rabobank IJmond Stadion in Velsen en via de Velsertunnel naar de Breestraat leidt. De loop is uitverkocht, er doen 6000 lopers mee.

Starttijden

Zij kregen deze week hun starttijd in hun mailbox. Er zijn twaalf startmomenten. Vanaf 11 uur starten elke tien minuten 500 hardlopers. De eerste groep wordt bij het stadion weggeschoten door de Beverwijkse wethouder Haydar Erol en zijn Velsense collega Annette Baerveldt.

Al direct nadat de starttijden bekendgemaakt waren, was het commentaar op social media niet van de lucht. Deelnemers beklaagden zich erover dat ze niet in zelfde startgroep zaten als vrienden met wie ze zich tegelijk hadden ingeschreven. De groepen waren op achternaam ingedeeld. Niet veel later liet de organisatie weten dat de startindeling niet klopt. Vrijdag krijgen de deelnemers als het goed is hun eigenlijke starttijd te horen.