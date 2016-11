Nieuw pad op de ’weg van de lege hand’

VELSERBROEK/UITGEEST - Letterlijk vertaald betekent karate-do ’De weg van de lege hand’. René Oerlemans baant echter een nieuw pad

Door Gwendelyn Luijk - 17-11-2016, 18:57 (Update 17-11-2016, 20:04)

in de wereld van karate. Met minder ’do’, dus minder traditie, en meer oog voor sportiviteit.

De door hem ontwikkelde vorm van karate noemt hij dan ook sportkarate. Die vorm verspreidt zich langzaam door de IJmond. Sinds september is sportkarate voor jonge kinderen in Velserbroek te vinden, en vanaf januari worden er door Karate Kenamju ook in Uitgeest lessen in gegeven.

„In Japan worden ruim...