In IJmuiden met mes gestoken man komt uit Roemenië

Foto: KvL/Dennis Gouda

IJMUIDEN - Het slachtoffer, dat donderdag bij een steekincident gewond raakte in IJmuiden, is een 30-jarige man uit Roemenië. Dat meldt de politie vrijdag.

Door Jan Balk - 18-11-2016, 11:09 (Update 18-11-2016, 11:11)

Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Aan het steekincident ging volgens het slachtoffer een ruzie vooraf.

Het slachtoffer werd in een klein parkje bij de Kanaaldijk in IJmuiden gestoken. Na het steekincident ging de verdachte er vandoor. Het slachtoffer is vervolgens naar zijn verblijfsplaats aan Trompstraat gegaan en heeft daar rond 13:30 uur de hulpdiensten gebeld.