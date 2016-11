Weerstand IJmonders tegen gemeentefusie slinkt

IJMOND - Uit tussentijdse resultaten van de politieke enquête van deze krant blijkt dat er onder inwoners van dit gebied minder afwijzend wordt gedacht over een gemeentefusie.

Door Bart Vuijk - 18-11-2016, 22:00 (Update 18-11-2016, 22:00)

In 2011 hield deze krant een onderzoek onder dik 1200 inwoners van de IJmond. Hieruit kwam destijds dat driekwart van de Heemskerkers een fusie met een andere gemeente afwezen. Dat is nu, op grond van de enquête, nog maar 64,2 procent.

In Uitgeest is een spectaculaire wijziging te zien, maar die gemeente is dan ook al bijna ambtelijk gefuseerd met drie andere gemeenten (Castricum, Heiloo en Bergen). Was in 2011 nog 71 procent van de Uitgeesters tegen het inleveren van de zelfstandigheid, dit jaar heeft nog maar 27,8 procent daar moeite mee.

Vreemd genoeg is onder de Beverwijkers het draagvlak voor een gemeentefusie iets gedaald. Inwoners van deze gemeente zijn altijd in grote meerderheid voor een gemeentefusie geweest, en dat blijft zo. Maar het aantal tegenstanders is in vijf jaar tijd wel met bijna drie procent gestegen.

Velsen

In Velsen zijn de verhoudingen ietwat veranderd ten gunste van een fusie met de gemeenten aan de overkant. In 2011 was nog 56 procent van de Velsenaren tegen een fusie, nu 53,1 procent.

Alle genoemde percentages zijn gebaseerd op een voorlopige tussenstand van de politieke enquête die te vinden is op www.nhd.nl, /peilingcastricum enzovoorts. De enquête is inmiddels door meer dan 800 mensen ingevuld. Meedoen kan nog tot en met zondag.