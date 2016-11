Velsense wethouders zitten met omstreden Haico Endstra in N.V.

Foto Fokke Zaagsma Kennemerboulevard IJmuiden aan Zee. Foto Fokke Zaagsma

IJMUIDEN AAN ZEE - De wethouders Arjen Verkaik en Ronald Vennik zitten met de omstreden Haico Endstra in een N.V. die nieuwbouw wil ontwikkelen bij de IJmuidense kust.

Door Marieke de Kok - 19-11-2016, 5:51 (Update 19-11-2016, 5:51)

Haico is de broer van de geliquideerde Willem Endstra en beheert sinds diens dood in 2004 zijn zakenimperium. Haico Endstra is nooit veroordeeld, maar wel meerdere keren in verband gebracht met criminele activiteiten.

Vorig jaar november werd er nog aangifte tegen hem gedaan wegens de moordaanslag op xtc-handelaar Ronald van Essen, berichtte crimesite.nl. Van Essen...