Ieder kind een rooster op school Westbroek in Velserbroek

Eric Boeijenga helpt twee leerlingen in het Lego-atelier.

VELSERBROEK - Twee leerlingen zitten rustig te werken aan een ingewikkelde constructie van Lego. Het lijkt een huiselijk tafareeltje, maar het is een opdracht, benadrukt Eric Boeijenga. Hij is directeur van basisschool De Westbroek in Velserbroek.

Door Marieke de Kok - 19-11-2016, 16:07 (Update 19-11-2016, 16:07)

De Westbroek heeft sinds twee jaar een nieuw onderwijsconcept. Directeur Eric Boeijenga is maar wat trots. „Door leerlingen onderwijs op hun eigen niveau aan te bieden, houden we meer tijd over voor ’leuke’ dingen”, zegt hij met twee vingers als komma’s in de lucht gestoken. Hij...