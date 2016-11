Jan Schaap overleden

Jan Schaap, met zus Helen en broer Nico ooit deel uitmakend van het beroemde trio The Shepherds uit IJmuiden, is vrijdag op 87-jarige leeftijd overleden.

Door van onze verslaggever - 19-11-2016, 15:20 (Update 19-11-2016, 15:20)

Hoewel hij de laatste jaren leed aan Alzheimer, bleef hij tot het einde actief in de muziek. In het verpleeghuis Overspaarne, waar hij met zijn vrouw de laatste zes jaar verbleef, vermaakte hij de mede-bewoners met pianospel. Zijn gitaar, waarmee hij groot is geworden, raakte hij echter niet meer aan. Als kind maakte Jan al muziek met...