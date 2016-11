Zet een boom op voor de sherpa’s

SANTPOORT-ZUID - Avontuur bestaat nog bij scoutinggroep St. Radboud: zeventien meiden (de sherpa’s) gaan op expeditie in IJsland. En om een en ander te bekostigen, verkopen de meiden vanaf 2 december kerstbomen.

Door Kees de Boer - 20-11-2016, 15:53 (Update 20-11-2016, 15:53)

,,Onze expeditie van dit jaar duurt twaalf dagen en zit vol avontuur”, zegt Femke Visser van de scoutinggroep enthousiast. ,,In IJsland lopen we een door ons zelf uitgestippelde route om dit prachtige eiland te verkennen.” Femke heeft er zin in: ,,We gaan onder andere vier nachten wild kamperen en als...