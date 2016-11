Eljanov dertiende deelnemer Tata Steel Chess

Foto: Tata Steel Chess

WIJK AAN ZEE - Het schaaktoernooi in Wijk aan Zee heeft in de Oekraïense grootmeester Pavel Eljanov de dertiende speler voor het toernooi vastgelegd. Dat heeft de organisatie van Tata Steel Chess maandag bekendgemaakt.

Door ANP - 21-11-2016, 10:11 (Update 21-11-2016, 10:15)

Eljanov eindigde in januari in de 78e editie van het toernooi samen met Wesley So en Anish Giri op de gedeelde vierde plaats op twee punten achterstand van winnaar Magnus Carlsen.

Voor de Oekraïner is het de vierde deelname in Wijk aan Zee. In 2007 won hij de B-groep. Op de internationale ranglijst staat Eljanov zestiende, met een ELO-rating van 2757. Hij won begin oktober het sterk bezette Isle of Man Tournament voor Fabiano Caruana.

Op 1 december is het deelnemersveld van de Tata Steel Masters compleet. De veertiende deelnemer wordt de grootmeester die op 1 december het hoogst genoteerd staat in de ACP Competitie met een rating onder de 2750. Het toernooi in Wijk aan Zee vindt plaats van 13 tot en met 29 januari 2017.