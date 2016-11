Vrouw van twintig jaar uit IJmuiden vermist

Foto: Politie Ismahan Azzouzen Bougamza.

IJMUIDEN - Een twintigjarige vrouw uit IJmuiden wordt vermist. De politie meldt maandag dat het gaat om de één meter 63 lange Ismahan Azzouzen Bougamza.

Door Jan Balk - 21-11-2016, 11:30 (Update 21-11-2016, 12:30)

De vrouw is zaterdag 12 november rond 18:00 uur voor het laatst is gezien. Zij is van huis vertrokken in een groene Reanault Megane Scenic met het kenteken 53-DB-DH.

De politie schrijft op Twitter dat de donkerharige vrouw een vol postuur heeft en vermoedelijk is gekleed in een zwarte joggingbroek, een bruine lange trui en een korte leren jas. De politie is op zoek naar tips over de vermissing.