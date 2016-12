Pleiaden niet langer meer ’zeer zwak’

IJMUIDEN - Leerkrachten, ouders en kinderen van basisschool De Pleiaden in IJmuiden kunnen enigszins opgelucht de kerstvakantie in. Hun school krabbelt langzaam uit een diep dal. De eindstreep is echter nog niet gehaald.

Door Marieke de Kok - 22-12-2016, 23:50 (Update 22-12-2016, 23:50)

De onderwijsinspectie is tevreden en prijst de inzet van de school om van het stempel ’zeer zwak’ af te komen. Dat oordeel velde de inspectie in april dit jaar. Onlangs brachten twee inspecteurs opnieuw een bezoek en constateerden dat de school niet meer ’zeer zwak’ is, maar ’zwak’.

