Velsens raadslid Ockeloen: ’Mijn gezondheid gaat voor’

Foto United Photos/Toussaint Kluiters ,,Ik wilde de eerste avond in het ziekenhuis een film kijken, maar na tien minuten was ik de draad compleet kwijt. Heel confronterend is dat.’’

VELSERBROEK - Hij keek de dood in de ogen. Nu kijkt hij met andere ogen naar de wereld. PvdA’er Karel Ockeloen (68) hoopt komend voorjaar weer terug te keren naar de Velsense gemeenteraad. Maar of dat lukt is nog maar de vraag.

Door Marieke de Kok - 30-12-2016, 10:00 (Update 30-12-2016, 10:03)

Het is 20 juni 2016 als Ockeloen met zijn zoon gaat zwemmen in het openluchtzwembad in Haarlem.

,,Na het zwemmen voelde ik me niet zo goed. Ik kreeg mezelf niet warm, voelde me beroerd. Ik dacht dat ik ziek werd. Ik...