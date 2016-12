Tweede kerstdag: luchtje scheppen en vis eten

Josie en Jaap Baaij op de kop van het uitkijkpunt.

IJMUIDEN - Tweede kerstdag: we trekken er traditioneel op uit. In IJmuiden is de Kop van de Haven een populaire plek om uit te waaien op deze feestdag.

Door Kees de Boer - 26-12-2016, 20:00 (Update 26-12-2016, 20:05)

Even een luchtje scheppen en daarna iets te eten halen bij Restaurant Kop van de Haven. Gisteren was het een komen en gaan van mensen die even kwamen uitwaaien. Er was een stevige bries: zeven op de schaal van Beaufort.

Veel bezoekers bleven in de auto, genietend van een onstuimige zee en de dynamiek van...