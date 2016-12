Industrie kan huishoudens van warmte voorzien

VELSEN - Naast het Vellesan College zal op meer locaties in Velsen energie bespaart worden middels ’riothermie’ waarbij energie uit het afvalwater gebruikt wordt voor het verwarmen of verkoelen van gebouwen.

Door Evelien Engele - 27-12-2016, 12:27 (Update 27-12-2016, 12:27)

Er zijn een aantal locaties die kansrijk zijn om binnen een paar jaar tijd energiezuiniger te worden. De grootste kansen liggen rond het stadhuis waar in de toekomst meer winkels worden verwacht. Ook de nabijgelegen stadsschouwburg, de sporthal en het politiebureau komen in aanmerking omdat ze vlakbij het hoofdtransportriool van de gemeente liggen. Van de lokale industrie wordt veel verwacht: naar verwachting zal de hoeveelheid warmte die hier geloosd wordt ruimschoots voldoende zijn om in de verwarmingsbehoefte van alle huishoudens in de gemeente Velsen te voorzien. Enige belemmering hierbij is het transport van de warmte naar de huishoudens toe. Andere mogelijke locaties op de zogenoemde ’kansenkaart’ zijn onder andere: Het Witte Theater, W.F. Visserhuis, bibliotheek Velsen, Velserduin, Tendercollge, voetbalvereniging Stormvogels, zorgcentrum De Moerberg, winkelcentrum Zeewijk, Huis ter Hage, De Luchte, Velserhooft en winkelcentrum Velserbroek. Ook diverse nieuwbouwlocaties staan op de kaart.