Burgemeester Dales: ’Velsenaren zijn goed in dingen oplossen’

foto United Photos / Toussaint Kluiters Dales: ,,Velsen moet hoger op lijst ’aantrekkelijke gemeente om te wonen’ komen.’’

VELSEN - Bij de wisseling van het oude en het nieuwe jaar blikken we terug en kijken we vooruit. Vandaag: Frank Dales, die in april burgemeester werd van Velsen. Hij vertelt over zijn plannen voor 2017 en de burgemeester deelt ook complimenten uit.

Door Susanne Moerkerk - 27-12-2016, 15:56 (Update 27-12-2016, 16:04)

Burgemeester Frank Dales draagt nu ongeveer acht maanden de Velsense ambtsketen.

Een periode die is doorspekt met bezoeken, kennismakingen in de gehele gemeente en de verbouwing van zijn nieuwe huis. ,,Het is nu kamperen in je eigen huis, met twee...