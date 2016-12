Waarschuwing schipper na aanvaring pont en schip

VELSEN - De schipper van de GVB-pont die op zaterdagavond 26 november een aanvaring had met een binnenvaartschip heeft een officiële waarschuwing gekregen.

Door Susanne Moerkerk - 28-12-2016, 11:12 (Update 28-12-2016, 11:12)

Het onderzoek naar de aanvaring is afgerond en daaruit blijkt dat de schipper van de pont schuld had aan de aanvaring waarbij het binnenvaartschip flinke schade opliep. ,,De aanvaring vond plaats in een moment van onoplettendheid’’, verklaart de woordvoerder van het GVB. ,,Het was een menselijke fout van onze schipper. We hebben hierop passende maatregelen genomen.’’ De collega van...