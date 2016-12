Telg van Sara van Brederode

Foto United Photos/Paul Vreeker Willemijn Vriesekoop: ’Als ik op de ruïne kom denk ik: hier hebben mijn voorouders dus geleefd’. Bekijk Fotoserie

SANTPOORT-ZUID - ,,Dat je terug kan gaan tot 1200, dat is zo bijzonder”, zegt Willemijn met stralende ogen als ze de papieren vellen met uitgetekende stamboom uitrolt. Er was geen enkele aanleiding om te denken dat ze een nazaat van Brederode zou zijn. Geen familielid die het daar ooit over had. Puur uit interesse in haar stamboom begon ze met zoeken. Bij het speuren in de genealogiebank (www. huisbrederode.nl) stuitte ze op de naam Sara Jacobsdochter van Brederode.

Door Evelien Engelee.engele@hollandmediacombinatie.nl - 28-12-2016, 14:27 (Update 28-12-2016, 14:27)

,,Ik dacht, dit moet...